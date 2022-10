Centi: “Dimezzamento compenso docenti del polo e le solite risposte pilatesche di Regione Liguria”

“Dopo diverse settimane di ritardo, dovute dapprima alle assenze dell’Assessore Cavo e in seguito al rimpasto che ha portato Simona Ferro ad assumerne alcune deleghe, è arrivata la risposta della Giunta regionale alla nostra interrogazione sul rischio di depotenziamento del Polo universitario causato dalla dimezzamento del compenso orario dei docenti che lì prestano servizio. La risposta è come spesso accade, generica e pilatesca, perché oltre a ricordare l’investimento sul Falcomata’, si limita ad aggiungere di avere avuto un’interlocuzione con i vertici dell’Università di Genova che ha risposto nella sostanza​ che per vincoli normativi imposti alle università il compenso risulta allineato con quanto stabilito da altri atenei italiani come il Politecnico di Torino e l’Università degli studi Federico II di Napoli”. Così il consigliere regionale riporta in discussione il tema università alla Spezia durante l’ultimo consiglio. Il professore aggiunge nella sua nota: “È evidente a questo punto che l’Università ritiene di avere le mani legate da vincoli di budget ma che non tiene minimamente in conto l’eccezionalità dell’impegno formativo dei docenti del Polo Marconi, i quali provengono quasi tutti da fuori città e assommano su di sé una quantità di impegni notevole sia dal punto di vista formativo che organizzativo con “un comprensibile disagio” degli stessi”.

E ancora: “È altresì evidente che in questa vicenda risultano latitanti​ anche ben altri attori che dovrebbero avere a cuore le sorti del Polo a partire dal Comune della Spezia per arrivare alla Fondazione,​ alla Camera di Commercio, a Confindustria, all’Autorità di Sistema portuale e, in ultima analisi, ai vertici della stessa fondazione Promostudi, che dovrebbero assumere il ruolo di spinta e di coordinamento per la salvaguardia dello stesso Polo, nonché per il suo rilancio. Assume in questo senso ancor più rilievo il fatto che sia stato emanato in questi giorni dal Comune il bando per la nomina di tre componenti del consiglio di amministrazione della stessa Promostudi: c’è da augurarsi che il Comune stesso operi in piena autonomia e con criteri meritocratici e di autorevolezza per individuare tre figure competenti e che soprattutto abbiano a cuore le sorti di un’eccellenza tutta spezzina di rilievo internazionale”.

