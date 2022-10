Claudio Scajola “in Onda” su La7: «Giorgia Meloni non ha vinto perché è una donna. Ha vinto perché era il miglior attore in campo»

Imperia. Il sindaco di Imperia e presidente della provincia Claudio Scajola è stato ospite questa sera della trasmissione “In onda” su La7 , in un dibattito dove i conduttori hanno non solo chiesto la sua opinione sul nuovo governo Meloni ma anche sulle ultime “battute” di Silvio Berlusconi.

I conduttori, Concita De Gregorio e Luca Parenzo hanno più volte incalzato Claudio Scajola sulla questione Berlusconi e le presunte battute ad hoc a favore di camera del presidente «Io conosco bene Berlusconi ma credo che lo conosciate bene tuti voi. Non si può non ricordare che nei suoi modi la cautela non è una cosa che lo contraddistingua e ci sono stati diversi episodi nel passato. Ha fatto quelle affermazioni perché venissero riportate? Non credo. Credo piuttosto che soffra, come tutti, questa guerra in cui siamo presi da immagini di bambini morti e bombardamenti. Questo e il fatto che abbia una buona conoscenza di Putin lo portano senza cautele a fare una invocazione della pace un po’ stramba. Berlusconi è Berlusconi non posiamo valutare le sue affermazioni sugli schemi tradizionali. Valutiamo sempre le sue dichiarazioni, talvolta percepite o rubate da qualche telecamera, dagli atti: tutti i suoi atti pubblici e ragionati sono un’infinità di affermazioni pro Europa. Dobbiamo valutarlo per quello che è conoscendo le sue poliformi e poche cautele quando si esprime credendo di esser fra amici o conoscenti. Se c’era da tenergli la scena comunque, fra tutti l’avete fatta tenere con questa notizia» ha ribattuto Scajola.

