Sono 857 i nuovi positivi al Covid-19 in Liguria, accertati nelle ultime 24ore grazie a oltre 5mila tamponi molecolari e antigenici rapidi. Questo il dettaglio riferito alla provincia di residenza delle persone testate: Imperia 116, Savona 145, Genova 465, La Spezia 131. Il bollettino odierno riporta anche un decesso avvenuto a Sestri Levante e che porta a 5.604 il numero delle vittime in Liguria da inizio pandemia, 652 delle quali nello Spezzino dove attualmente i casi attivi sono 1.828 su 14.160. Stazionaria invece la situazione sul fronte dei ricoverati che passano da 251 a 250, dieci dei quali in terapia intensiva. Situazione similare a ieri anche in Asl5 dove i posti occupati passano da 34 a 35, uno dei quali nel reparto dei casi più gravi. Sono infine 1101 le persone guarite nelle ultime 24ore, che portano a 578808 il dato complessivo da inizio emergenza.

L’articolo Covid-19: 131 nuovi casi, 1828 positivi. Posti letto stazionari proviene da Citta della Spezia.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com