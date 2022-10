Dalla mattina alla sera: la domenica di Libriamoci per bambini e famiglie

Prosegue alla Mediateca Regionale “S. Fregoso” (via Firenze, 37) “Libriamoci. Leggere ovunque, leggere comunque”; la rassegna culturale dedicata alla promozione della lettura organizzata dal Sistema Bibliotecario Urbano del Comune della Spezia Di seguito il programma per la giornata del 23 ottobre:

9.30 e 11.30: laboratori per bambini, storie da costruire

“C’era una volta un cortile nascosto…”

In città c’era una volta e ancora c’è un cortile nascosto tra le case e nascosta nel cortile c’è una presenza antica e misteriosa: un lavatoio. Scopriremo dove si trova, come veniva utilizzato e che ha una storia da raccontarci. Ispirati dalle parole manipoleremo stoffe e grani di sapone colorato per realizzare morbidi disegni al profumo di bucato

A cura di Cooperativa Zoe

Bambini fascia 4-11 anni

