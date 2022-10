Esordio interno per il Podenzana Tresana Volley

Podenzana Tresana Volley a Barbarasco contro la Normac Genova, che ha esordito ricevendo e battendo nel derby il Paladonbosco Ge per 3-0, domenica 23 (ore 20). Per le rossoblù è il debutto interno in questo campionato di Serie C ligure femminile, dopo il vittorioso derby (3-1) col Lunezia a Sarzana, nella giornata inaugurale.

Padrone di casa senza la banda-opposto Martinelli e il “jolly” Barbieri; in forse la veterana Jessica Leonardi, libero e cugina di capitan Francesca, da tempo assente. Inizio alle ore 20: alla conduzione di gara Tonino Piazza e Marco Pantani. Questi infine gli altri incontri in programma nel secondo turno: Admo Lavagna-Tigullio Project S. Margherita Ligure, Futura Ceparana-Lunezia, Paladonbosco Genova-Serteco Wonder Ge.

