Fondi Ue, Bruxelles approva la programmazione Pr Fesr 2021-2027 della Liguria

Liguria. “La Liguria è tra le prime sei regioni in Italia a ricevere dalla Commissione Europea di Bruxelles l’approvazione della programmazione dei fondi Por Fesr 2021-2027”. Ad annunciarlo sono il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti e l’assessore regionale allo sviluppo economico Andrea Benveduti.

“Questo risultato – aggiunge il presidente Toti – si aggiunge a quello già raggiunto pochi giorni fa per il Fondo Sociale Europeo: anche in questo caso la Liguria è stata tra le prime cinque Regioni italiane a ricevere il via libera della commissione europea alla nuova programmazione 2021-2027”.

