Gotti: “Mancato il sale del calcio, il gol”

Lo Spezia cade anche all’Arechi di Salerno, dopo un primo tempo molto positivo. Il gol di Mazzocchi condanna le Aquile, che nella ripresa non riescono a trovare la rete e finiscono per tornare per la sesta volta di fila con zero punti da una trasferta: “Se non segni non hai nulla in pugno. Sullo 0-0 capita che al primo tiro loro prendano l’incrocio, quindi arrivederci e grazie. Dimostriamo poca forza negli ultimi 30 metri, è un problema di squadra”, spiega Gotti in conferenza stampa, prima di analizzare le difficoltà negli ultimi venti-venticinque metri dei suoi: “Abbiamo cercato di non farci prendere dalla frenesia e giocare come facevamo, ma la partita è stata totalmente spezzettata nel secondo tempo. Anche nei dieci minuti di recupero non so quanto si sia giocato. La visione da fuori cambia molto con il risultato maturato. Io non devo avere questa visione: ho visto una squadra che ha cercato di giocare a calcio, provandoci, abbiamo provato a modificare la struttura e cercare il guizzo vincente. Poi capita, non solo a Nzola ma a tutti, che negli ultimi 30 metri abbiamo poca lucidità. Abbiamo tirato quando non dovevamo e non abbiamo tirato quando dovevamo, solo questo vale la riflessione sul risultato finale. C’è un rapporto causa-effetto. Ci provi in ogni modo, se hai in campo Verde vai in cerca di riempire l’area e di cercare il gol”.

Dopo il gol, lo Spezia è sembrato perdere la lucidità che fin lì aveva contraddistinto la partita, ma per il tecnico spezzino hanno influito anche altri aspetti: “La partita è cambiata radicalmente. Non abbiamo più continuità: c’è il medico e stiamo fermi tre minuti, c’è un problema tecnico e stiamo fermi quattro minuti, poi gli stop e altri minuti. Ad un certo punto, con il cronometro che scorre, metti dentro giocatori per tentare la giocata. Nei venti minuti finali non c’è l’idea di manovrare, e poi ti esponi all’avversario in campo aperto. Cosa ci è mancato? Il gol, il sale del calcio”.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com