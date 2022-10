La Mediateca è pronta per una due giorni di cinema indipendente

Non solo le grandi prime nella sala Odeon della Mediateca Regionale Ligure, martedi 25 e mercoledi 26 una due giorni di Cinema Indipendente. Quando si pensa al cinema indipendente probabilmente vengono in mente i prodotti cosiddetti d’essai, oppure pellicole il cui significato diventa profondamente meditativo, riflessivo, in altri tempi avremmo scritto “non commerciale”. Eppure le realtà di questo genere vivono una propria bellezza per via del fatto che non solo non si “piegano” alle logiche di mercato, bensì propongono l’autenticità del pensiero dell’artista.

La sala Odeon martedì 25 alle ore 20.30 ospita la prima in Liguria di Malacarne accompagnata dalla regista Lucia Zanetin. Un film per gli amanti della montagna, pieno di bellissimi panorami, di passione, di forti sentimenti e di arcani misteri. Girato tra i 1800 e 2000 metri sui monti di Veneto e Trentino, con il supporto del Centro Cinematografico e Cineteca del C.A.I Il titolo richiama le famose “Buse di Malacarne”, sopra la Val di Primiero, un ambiente incontaminato e suggestivo. Una storia con dinamiche noir che si sviluppano attorno alla ricerca di un figlio scomparso. Un noir , che ha per protagonista una montagna inviolata e misteriosa, che attira a sé i diversi protagonisti. I legami che s’intrecciano tra loro alimentano un clima di sospetto, acuito dall’ambiente. Il desiderio e la paura profonda di percorrere sentieri inaccessibili li conducono al colpo di scena finale, dove si comprende la vera essenza delle cose.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com