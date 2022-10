Lunedì 31 ottobre scuole chiuse. La ludoteca cambia l’orario per andare incontro alle famiglie

Vista la chiusura delle scuole prevista per lunedì 31 ottobre come da calendario regionale, per andare incontro alle esigenze delle famiglie, in tale data la Ludoteca civica effettuerà orario 8-13 ed il pomeriggio sarà chiusa, come tutta la giornata festiva di Martedì 1 Novembre. Riprenderà il regolare orario da Mercoledì 2 Novembre (tutti i pomeriggi dalle 15.30 alle 18.30 ed il sabato 9.30-12.30 e 14.00-19.30). Si coglie l’occasione per ricordare che è possibile prendere in prestito libri, giochi e dvd, ideali passatempo in queste giornate autunnali a casa da scuola. Per prenotazioni ed informazioni tel. 0187 02 61 12.

