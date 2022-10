Meteo, confermata la chiusura dell’allerta gialla su tutta la Liguria

E’ confermata la chiusura dell’allerta gialla per temporali su tutta la liguria alle ore 15.00 di oggi, sabato 22 ottobre. Nelle ultime ore precipitazioni d’intensità generalmente tra debole e moderata hanno interessato e continuano a interessare in particolare il settore di centro Levante della regione con cumulata oraria massima di 23.8 millimetri a Ognio (Neirone, Genova). Dalla mezzanotte e fino alle 12.00 queste le cumulate massime che si sono registrate in particolare nell’entroterra del Levante genovese: 94.6 millimetri ad Amborzasco (Santo Stefano d’Aveto), 74.4 a Cabanne (Rezzoaglio), 69.4 alla Diga di Giacopiane, 58.6 a Barbagelata (Lorsica), 53.6 a Cichero (San Colombano Certenoli), 53.0 a Bargagli e alla Diga del Brugneto.

Evidente anche il rinforzo della ventilazione meridionale con raffiche che hanno toccato 126.7 km/h a Fontana Fresca (Sori, Genova) e 124.2 al Lago di Giacopiane. Il mare, alla boa di Capo Mele, è molto mosso.

