Dall’ufficio documentazione e comunicazione dei Vigili del fuoco

Alle prime luci dell’alba, i Vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti in località Mezzanego, San Siro Foce, per l’incendio di un magazzino destinato all’essicazione delle castagne. All’arrivo, i Vigili del fuoco hanno disteso numerose manichette, per raggiungere il locale che era dietro ad una abitazione. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta ma il locale è andato completamente distrutto.

