Mezzanego: località Foce San Siro, locali a fuoco

La pioggia caduta nella notte non ha causato problemi, se non la caduta di qualche ramo d’albero. I vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti invece a Mezzanego, in località Foce San Siro per un incendio che ha colpito un edificio: forse una baracca, ma potrebbe trattarsi anche di una casa in costruzione, situata in un bosco; alle 7,30 i vigili del fuoco erano ancora al lavoro. Pare certo che non vi sano né ustionati, feriti o intossicati. Sarà compito dei carabinieri forestali individuare le cause del rogo; per ora solo supposizioni come un fulmine abbattutosi sulla costruzione.

» leggi tutto su www.levantenews.it