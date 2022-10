Nicola: “Partita ostica. Abbiamo fatto bene per 70’, sono contentissimo”

Stavolta Davide Nicola può esultare. Il tecnico guida alla vittoria la sua Salernitana e si lascia andare ai microfoni di DAZN: “Sono contentissimo quando facciamo punti, per i ragazzi e tutto lo staff tecnico per il lavoro che stiamo facendo. Partita difficilissima, uno scontro diretto contro un avversario che è sempre ostico. NeI primi 20 minuti abbiamo scelto di stare col baricentro basso per farli allungare e sfruttare gli spazi, sfruttando le caratteristiche dei nostri due attaccanti. Poi la pressione l’abbiamo fatto bene costringendoli al rientro e nel secondo tempo, avendo birra in corpo, abbiamo alzato il baricentro creando diverse occasioni. Continuiamo così perchè il campionato non finisce oggi.

