Nikolaou: “Giocare al Picco è un’altra cosa, ma i punti vanno fatti”

Nel post gara di Salerno, Dimitrios Nikolaou ha provato ad analizzare la prestazione delle Aquile e il momento vissuto dalla squadra spezzina: “Creiamo sempre occasioni, poi non arriva il gol. Dobbiamo lavorare e migliorare, oggi era importante. Abbiamo perso e lo sappiamo, ma il campionato è lungo. Dobbiamo pensare alla prossima partita, che è importante. Giocare al Picco è un’altra cosa, dobbiamo fare punti e lo sappiamo perché abbiamo la forza per farlo. Giochiamo dando tutto fino al novantesimo, dobbiamo migliorare e penso che nelle prossime partite faremo questo step. Va bene la sfortuna, ma non ci credo tanto. Dobbiamo difendere meglio e attaccare meglio. Con la Fiorentina vale tanto, è una grande squadra. Daremo tutto, i tifosi saranno lì e per noi sarà una partita importante da preparare al massimo”.

