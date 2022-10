Nuove modalità di raccolta degli abiti per i poveri a Savona

Savona. Nuove modalità di raccolta di materiale utile da destinare alle persone bisognose nelle parrocchie e strutture ecclesiali cittadine in cui si opera tale servizio. In San Paolo Apostolo, nel quartiere Oltreletimbro, è attiva quella di abiti e giocattoli per bambini ogni mattina dal lunedì al venerdì dalle ore 10 a mezzogiorno ed è sospesa la raccolta per gli adulti.

Al Centro d’Ascolto della Caritas presso la comunità San Francesco da Paola, in via Lorenzo Traversagni 8, a Villapiana, si accettano alimenti, indumenti (possibilmente di stagione), biancheria per la casa, stoviglie e giochi per l’infanzia esclusivamente il martedì dalle 9 alle 11:30 e il venerdì dalle 9 alle 11:30 e dalle 15 alle 17:30. Il materiale non decoroso o lasciato in chiesa o all’esterno non sarà utilizzato.

