Nuovo Governo, le reazioni della politica. Toti: “Ci auguriamo possa dare risposte concrete agli italiani”

Liguria. Giovanni Toti, presidente della Liguria, dopo la presentazione dei ministri si complimenta con il neo premier Giorgia Meloni: “Complimenti a Giorgia Meloni e alla sua squadra! Oggi è un bel giorno per il nostro Paese, che ha nominato la prima premier donna non per quota rosa ma per capacità, merito e consenso“.

“Ci auguriamo che il suo governo possa dare subito risposte concrete agli italiani, in un momento storico sicuramente non facile. Sono certo che il primo ministro ce la metterà tutta, con la stessa determinazione e coerenza sempre dimostrata, soprattutto in questi giorni. Buon lavoro dalla Liguria”, continua Toti.

