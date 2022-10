Oltre 270 frasi motivazionali sul lavoro per stimolare i dipendenti comunali

Genova. “Agisci come se quel che fai facesse la differenza. La fa” (William James); “Il lavoro allontana da noi tre grandi mali: la noia, il vizio e il bisogno” (Voltaire); “Ci sono due giorni nell’anno in cui non possiamo fare nulla: ieri e domani” (Mahatma Gandhi).

Sono questi alcuni dei 272 aforismi che i dipendenti del Comune di Genova hanno inviato all’Ufficio Personale e all’Ufficio Benessere Organizzativo, su proposta dell’assessore Marta Brusoni, per un progetto motivazionale, nato per “stimolare la vita lavorativa” del personale comunale.

