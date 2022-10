Premio Tenco, buona la seconda. Ora il gran finale con Baglioni e Concato

Sanremo. E’ entrata nel vivo con le esibizioni della seconda serata del Premio Tenco 2022, la rassegna della musica d’autore, edizione numero 45. Dopo la “prima” di giovedì, molto poco d’autore e tanto, troppo commerciale (ospiti d’eccezione le Targhe Madame e Marracash), ieri all’Ariston si è tornati a respirare un’atmosfera più nostalgica e romantica con il concerto di un sublime, commosso, ironico Giorgio Conte e di Alice. A lei è toccato l’onere e l’onore di ricordare, oltre a Lucio Dalla, il compianto Franco Battiato, con cui la cantautrice forlivese ha avuto un lungo sodalizio artistico, e di cui è ancora aperta la ferita per la scomparsa avvenuta lo scorso anno. Il primo omaggio della serata è andato però a Vittorio De Scalzi a cui Morgan ha dedicato una canzone appositamente scritta.

Per l’evento conclusivo in programma alle 21 sono attesi i Premi Tenco Fabio Concato e Claudio Baglioni. Per quest’ultimo sarà un grande ritorno sul palco dell’Ariston dopo le due edizioni del Festival (2018 e 2019) vissute nei panni di direttore artistico e conduttore della kermesse.

La nota. Il Premio Tenco Internazionale 2022 Jurij Ševčuk, domani non potrà essere presente al Teatro Ariston di Sanremo per il ritiro del Premio Tenco 2022 a causa del conflitto tra Russia e Ucraina e alla conseguente chiusura delle frontiere russe. Di seguito la sua dichiarazione.

