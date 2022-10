Rainbow Spezia inizia la sua stagione sognando la serie D

Ci siamo per la Rainbow Spezia. Inizia il campionato dell’ambizione, quella di salire una volta per tutte in quella Serie D già sfiorata nel campionato di Prima Divisione territoriale della scorsa stagione pallavolistica. Si comincia domenica 23 (ore 20), al palazzetto dei Prati di Vezzano, contro l’ Admo Lavagna. Spezzine salvo sorprese in extremis al completo.

Nel frattempo pare in procinto d’arrivare in casa spezzina un rinforzo straniero, ma tempo al tempo, intanto queste le altre partite nel turno inaugurale di 1.a Divisione: Elsel Spezia-Cogorno, Sestri Levante-Zephyr Santo Stefano Magra, Rainbow Spezia-Lavagna, Futura Ceparana-Colombiera, Tigullio Santa Margherita-Don Bosco Spezia.

