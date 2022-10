Rapallo: Circolo della Pulce, adesione al Comitato no tunnel

Dal Circolo della Pulce

In riferimento alle richieste avanzate questa mattina dal “Comitato No Tunnel Fontanabuona” a Rapallo,

Sospensione iter progettuale in attesa di chiarimenti;

Incontro pubblico nella nostra città organizzato dalle istituzioni in cui viene spiegato alla popolazione di Rapallo il reale impatto del progetto sul territorio;

Apertura di un tavolo di discussione con presenti i rappresentanti delle istituzioni coinvolte e i rappresentanti dei comitati cittadini. Entro il prossimo 15 novembre 2022

il Circolo della Pulce non può far altro che aderire.

Precisando ancora una volta la nostra posizione, immutata da 11 anni: favorevoli al tunnel, ma modificando il progetto che è rimasto pressoché invariato dal 2011 e per il quale avevamo espresso tutte le nostre osservazioni e possibili alternative.

Invitiamo altresì tutte le Associazioni e i cittadini di Rapallo che, pur favorevoli all’opera hanno a cuore la nostra terra e vogliono evitare danni irreparabili, a prendere posizione pubblicamente , perché se ancora si può fare qualcosa, è adesso o purtroppo mai più.

