Rapallo: gli auguri del Circolo FdI alla Premier Meloni

Da Monica Debè, presidente Circolo Territoriale Fratelli d’Italia Rapallo e dal direttivo:

Gianrenato De Gaetani – Pierangelo Paganini – Daniele Simonelli -Stefania Zampatti

Stefano Chiola – Pietro Ansaldo – Filippo Torre

Il Direttivo del Circolo Territoriale Fratelli d’Italia di Rapallo plaude Giorgia Meloni, prima donna Presidente del Consiglio della Repubblica Italiana e accoglie con grande soddisfazione la nascita di un Esecutivo politico autorevole e di alto livello che finalmente saprà dare risposte concrete alle urgenze del Paese e dei cittadini. “Per chi, come noi, ha creduto in lei fin da quando Fratelli d’Italia era all’1,9%, è un motivo di grandissimo orgoglio vederla oggi ricevere l’incarico istituzionale più importante della sua brillante carriera politica, nella certezza che lavorerà per il bene della Nazione con la serietà, la coerenza e la determinazione che le appartengono”.

Auguriamo alla Premier Giorgia Meloni e all’intero esecutivo i migliori auspici di buon lavoro per il complesso compito che li aspetta.

Viva Giorgia Meloni e Viva l’Italia!

