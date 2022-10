Recco: pioggia di calcinacci dal tetto del liceo Nicoloso

Nel primo pomeriggio a Recco pioggia di calcinacci dal tetto del liceo Marconi-Da Vigo in via Marconi. La polizia municipale, presente col comandante Walter Schenone, ha provveduto a chiudere la strada in attesa dell’arrivo dei vigili del fuoco di Rapallo che bonificheranno l’edificio facendo cadere eventuali altri calcinacci pericolanti. Non ci sono stati danni a persone e, a quanto pare, neppure ai veicoli posteggiati. L’edificio è di proprietà della Città metropolitana che avrebbe dovuto curarne la manutenzione.

Lunedì le lezioni si svolgeranno normalmente.

A determinare la caduta potrebbe essere stato il vento e la pioggia della scorsa notte.

» leggi tutto su www.levantenews.it