Sanremo, lavori eseguiti dal comune per la casa circondariale. Apprezzamento del SAPPe

Sanremo. «In questi giorni il comune di Sanremo come primo provvedimento, ha fatto installare una seduta sotto lapensilina della fermata dell’autobus, posta di fronte alla Casa Circondariale de ne ha accuratamente pulito l’area circostante» affermano il vice segretario regionale Vincenzo TRISTAINO e delegato regionale Angelo MAZZA.

«Il Sappe esprime grande apprezzamento per i lavori eseguiti dal Comune a seguito delle richieste inoltrate per interventi da realizzare nel tratto di strada che collega l’istituto di pena matuziano con il centro città, confermando l’interessamento delle istituzioni locali. Nello specifico le segnalazioni avanzate da questa organizzazione sindacale indicavano lavori di rifacimento del manto stradale dissestato dalla quotidiana percorrenza di mezzi pesanti e l’assenza di illuminazione per circa 900 metri. Il SAPPe coglie altresì l’occasione per ringraziare il comune di Sanremo per quanto realizzato, il capo gruppo di FDI Luca LOMBARDI che ha indicato le nostre segnalazioni nell’interpellanza comunalee e l’’assessore Massimo DONZELLA che ha recepito le nostre richieste. Si auspica che ulteriori interventi migliorativi vengano adottatisul tratto di strada in questione dal comune di Sanremo a tutela della sicurezza stradale non solo dei Poliziotti Penitenziari che la percorrono quotidianamente per raggiungere i luoghi di lavoro, ma di tutti residenti della zona e i cittadini di Sanremo che vi transitano»

