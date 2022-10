Servizio mensa all’istituto Val Varatella: accordo sulle assenze

Borghetto/Ceriale/Toirano. Prosegue positivamente la collaborazione tra gli Enti Locali e l’istituto comprensivo della “Val Varatella” per quanto riguarda la frequenza del servizio di refezione scolastica degli alunni iscritti al tempo pieno e al tempo prolungato: dopo le proteste dei genitori per la decisione della dirigenza scolastica di considerare “assenza da scuola” chi non usufruisce della mensa, i sindaci di Borghetto, Ceriale e Toirano avevano “ottenuto” dal preside la sospensione della misura fino al 21 ottobre.

Ora un nuovo accordo: per il corrente anno scolastico si è cercato di trovare una soluzione di equilibrio tra le istanze delle famiglie e la richieste normative. Gli alunni della Scuola Primaria frequentanti il tempo pieno e non frequentanti la mensa, produrranno giustificazione per l’assenza di un’ora mentre gli studenti della scuola secondaria giustificheranno un’assenza di 45 minuti.

