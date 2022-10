Smantellata rete di spaccio in Riviera, 21 misure cautelari: in carcere anche due savonesi

Liguria. Ventuno misure cautelari, di cui 2 in provincia di Savona, emesse dal gip di Imperia Massimiliano Botti, sono state eseguite ieri dalla squadra Mobile della polizia di Imperia, diretta dal commissario capo Giovanni Franco, e coordinata dal pm Antonella Politi, nell’ambito dell’operazione antidroga denominata “Praedictio“. Per quattordici uomini si sono aperte le porte del carcere: tra loro anche i savonesi Giacomo Masotina (46 anni, residente a Savona) e Sergio Taverna (55 anni, di Vendone).

E’ il risultato di una articolata attività di indagine durata un anno: “E’ nata a seguito dell’arresto in flagranza di Mario Mandarano nel marzo del 2020 – ha spiegato il questore di Imperia, Giuseppe Felice Peritore – quando venne trovata una mole di minuziosa documentazione. Dall’analisi di questi documenti, grazie ad approfondimenti investigativi, è emersa una vasta attività di cessione di sostanze stupefacenti che avveniva da diversi anni in tutta la provincia di Imperia. Parliamo di hashish, marijuana, ma anche cocaina. Un meccanismo criminale collaudato con ramificazioni non solo nel ponente ligure, ma anche nel basso Piemonte e a Genova”. Ingente il giro d’affari, che secondo gli inquirenti sarebbe di centinaia di migliaia di euro.

