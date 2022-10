Triora, tra storia, fascino e magia: il reportage di Riviera24 scelto da Google

Triora. C’è un borgo in provincia di Imperia ricco di fascino e magia. Un borgo immerso nel verde e incastonato, come un gioiello, nelle montagne del parco delle Alpi Liguri. Il suo nome è Triora ed è di questo Borgo che Riviera24.it ha voluto raccontare la storia nell’ambito del progetto “Piccoli Borghi Italiani – Territori in movimento“, avviato da Google insieme ad Anso: associazione nazionale della stampa online.

Come già lo scorso anno, il nostro giornale ha partecipato all’iniziativa ed è stato selezionato tra altre 155 testate online, riuscendo così a dare, ancora una volta, visibilità all’estremo ponente della Liguria. Il lavoro svolto dal nostro giornale ed, in particolare, dal direttore responsabile Alice Spagnolo e dal giornalista Jacopo Gugliotta, in qualità di regista e fotografo, ci rende particolarmente orgogliosi: è un modo, questo, per far conoscere oltreoceano la bellezza dei nostri caratteristici borghi. Google, infatti, utilizzerà il materiale prodotto da Riviera24 e da altre testate online per realizzare un docu-film da diffondere nel mondo. Un progetto ambizioso, che abbiamo cercato di fare al meglio, per restituire al territorio della nostra provincia parte di quanto ci ha dato, in termini di apprezzamento e crescita professionale, in tutti questi anni.

