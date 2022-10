Un concerto d’organo per fare del bene: la serata dedicata alle Volontarie Vincenziane a Imperia

Imperia. É stato un notevole successo il concerto per organo svoltosi ieri sera nel Duomo di Porto Maurizio a sostegno delle iniziative solidali del “Gruppo Volontarie Vincenziane di Imperia”.

Queste donne svolgono il servizio caritativo sul nostro territorio dal 1905, individuando i bisogni e le risorse necessarie a realizzare in modo efficace interventi di servizio ai poveri in generale e con particolare attenzione al problema delle donne povere in situazioni di emarginazione sociale e degli anziani in difficoltà.

