Un punto in quattro partite: lo Spezia di Gotti cerca un nuovo inizio

Crisi, parola desueta nel calcio di oggi. Forse anche inadatta se sei una squadra che punta salvarsi per una manciata di punti. Thiago Motta ha fatto due strisce da quattro sconfitte consecutive e Italiano, a cavallo tra 2020 e 2021, imbroccò un solo pareggio in cinque turni. Il punto in quattro partite di Luca Gotti non è insomma il momento di maggiore difficoltà vissuto dallo Spezia in questi anni di serie A.

Però. Però la sesta sconfitta consecutiva in trasferta senza mai segnare è davvero una brutta statistica, in cui non si riconosce la breve storia in massima categoria degli aquilotti. Fatta di molto coraggio, di partite in cui “non meritavi di perdere” come quella di Salerno, ma mai dando l’idea di essere disarmato. Era una squadra corale lo Spezia, in cui non c’era il bomber ma segnavano un po’ tutti. In 15 la scorsa stagione e in 15 l’anno prima. Nessun protagonista, tutti protagonisti.

