Savona. Nuove opportunità di lavoro sul territorio della provincia di Savona grazie a Vernazza Autogru, azienda leader nel settore del sollevamento, che organizza un corso per operatori di autogru e piattaforme aeree.

Il corso è indirizzato a un massimo di 12 persone in possesso dei seguenti requisiti: in attesa di occupazione; in possesso di patente C o superiore (preferibile Carta di Qualificazione del Conducente); domicilio nelle province di Savona o Genova.

