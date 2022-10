Allarme per i cavalli selvaggi della Val d’Aveto, Toti: “Nessuno vuole portarli al macello”

Borzonasca. Animalisti sulle barricate, in Liguria e non solo, per il destino dei cavalli selvaggi della Val d’Aveto. L’allarme era stato lanciato venerdì dall’associazione Meta di Parma, spiegando che alcuni esemplari erano stati catturati e ipotizzando che fossero destinati al macello. Oggi un’altra realtà animalista, Gaia, lancia un mail bombing nei confronti del governatore Giovanni Toti (oltre che del sindaco di Borzonasca e della Asl 4) perché “intervenga direttamente per salvare i cavalli da un crudele destino”.

È proprio il presidente ligure a intervenire in mattinata con una nota. “Stiamo seguendo con attenzione la vicenda dei cavalli dell’Aveto e vogliamo rassicurare i tanti che mi hanno scritto preoccupati: la situazione è sotto controllo, i cavalli sono stati recintati in sicurezza in una zona erbosa nel comune di Borzonasca, con acqua e fieno in abbondanza come concordato con tutti i soggetti interessati. Sono anche presidiati costantemente. Maltrattare i cavalli, portarli al macello o sfruttarli non è nella volontà di nessuno tanto meno la mia“.

» leggi tutto su www.genova24.it