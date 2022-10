Andora, Palazzo Tagliaferro per l’ottavo anno location esterna del Festival della Scienza di Genova

Andora. Hanno preso il via al Museo Mineralogico Luciano Dabroi di Andora gli eventi in programma nell’ambito della ventesima edizione del Festival della Scienza di Genova, uno dei più grandi eventi di diffusione della cultura scientifica a livello internazionale.

“Per l’ottavo anno consecutivo Palazzo Tagliaferro con il suo Museo Mineralogico è location esterna della manifestazione confermando con il prestigioso riconoscimento di essere un punto di riferimento per la divulgazione scientifica, risultato dell’intenso programma di valorizzazione attivato in questi ultimi anni, articolato attraverso percorsi didattici rivolti alle scuole, mostre d’arte dai contenuti collegati alle tematiche della Natura e della Terra, convegni e conferenze in grado di coinvolgere curiosi, appassionati, studenti, artisti e autori grazie alla collaborazione con il DISTAV dell’Università di Genova” affermano dal Comune di Andora.

