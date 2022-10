Asfaltature a Sarzana: fino al 25 novembre cantieri in numerose zone della città

Ancora cantieri sulle strade comunali che, dopo anni, vedono finalmente ripristinato il manto stradale. Come noto infatti il piano straordinario di asfaltature comunali per il quale palazzo Roderio ha stanziato 750mila euro nel 2021 e 1,3 milioni nel 2022, partendo dalle priorità per programmare un intervento nel medio periodo su tutto il territorio comunale, procede senza sosta.

Si invitano pertanto i cittadini a prestare attenzione alle prescrizioni alla circolazione stradale provvisoria istituita nelle vie interessate dal comando di polizia locale proprio per consentire i lavori di rifacimento e asfaltatura delle vie interessate.

