In Val d’Aosta il Sestri non stecca e resta primo in classifica: a decidere la sfida contro il Pont Donnaz terminato 0-2 le reti di Cirrincione e Marquez. Rossoblu a 25 punti a +1 dalla Sanremese vittoriosa in casa del Chisola.

Festeggia pure il Ligorna che nel derby ligure strappa tre punti al Chittolina contro i padroni di casa: finisce 2-4 e quarto posto in classifica. A segno 7′ Cericola, 12′ Capra, 19′ Gerbino, 34′ Cericola, Lobosco (rig), 70′ Gerbino

