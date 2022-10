Calcio, Vadese. Saltarelli sul difficile momento granata: “Nessun problema interno”

Savona. L’infortunio al direttore di gara sul finire del primo tempo ha interrotto una gara nella quale la Vadese, ancora a secco proprio come la Veloce, stava conducendo 1-0 e in superiorità numerica.

Una situazione positiva, insomma, dalla quale i ragazzi di mister Saltarelli vogliono ripartire per risalire la china e iniziare a fare i primi punti. Il tecnico vadese ha iniziato la sua analisi proprio da questi primi quaranta minuti di gioco: “Abbiamo avuto tante occasioni, voglia di fare e la partita l’abbiamo condotta noi. Ci sono stati dieci minuti un po’ vuoti, ma loro non hanno fatto un tiro in porta. Il vantaggio è arrivato da una bella azione e di questo ne sono molto contento. Non ci voleva questa interruzione, volevamo portare subito tre punti per ripartire, ma menomale che è cambiato il regolamento e non si va più a cambiare ciò che è successo oggi”.

