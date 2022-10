Da Claudio G Pompei

A Camogli, in piazza Schiaffino, ancora importanti infiltrazioni di acqua che hanno creato disagi significativi ad un locale, dopo che Iren aveva appena terminato i lavori durati oltre 2 settimane lungo salita Capece, in piazza Schiaffino ed in un’area di pertinenza delle Ferrovie.

» leggi tutto su www.levantenews.it