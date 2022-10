Comune di Ameglia apre un bando per ottenere esenzione della Tari

Per andare incontro alle difficoltà economiche dei cittadini il Comune di Ameglia ha aperto il bando per ottenere l’esenzione dal pagamento della tassa sui rifiuti. C’è tempo fino alle 10 del 31 Gennaio 2023 per presentare la documentazione e ottenere agevolazioni oppure l’esenzione totale dalla Tari. Potranno usufruire dalla disposizione le persone singole oppure nuclei familiari purché residenti nel Comune di Ameglia con indicatore ISEE inferiore o pari a 7.500 euro. Per accedere al contributo occorre presentare la documentazione via mail a protocollo (protocollo@comune.ameglia.sp.it) oppure consegnarla a mano entro i termini specificati sopra. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito www.comune.ameglia.sp.it.

