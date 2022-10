Covid, Toti: “Situazione sotto controllo, indispensabile proseguire coi vaccini”. In Liguria indice Rt pari a 1

Liguria. Si è stabilizzata la curva del contagio in Liguria. A confermarlo i dati diffusi da Alisa con un indice Rt pari ad 1 da una settimana.

“La situazione relativa all’andamento del virus in Liguria è assolutamente sotto controllo – afferma il presidente della Regione Giovanni Toti – anche per i ricoveri ospedalieri che si stanno stabilizzando. Il nostro sistema rimane comunque in allerta, pronto a incrementare i posti letto, sperando ovviamente che non sia necessario. Per questo, anche in vista dell’inverno, è indispensabile proseguire con le vaccinazioni per proteggere gli anziani e chi è più fragile, per evitare ulteriori ricadute sugli ospedali”.

