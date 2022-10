Essere missionari oggi: la testimonianza del prete anti-narcos

Si celebra oggi la Giornata missionaria mondiale. L’evento è stato preparato in diocesi, come ogni anno, da una Veglia di preghiera e di testimonianze che si è tenuta venerdì sera nella cattedrale di Cristo Re alla Spezia. La Veglia, presieduta dal vescovo Luigi Ernesto Palletti, è stata curata nel suo svolgimento dal centro missionario diocesano, in particolare dal direttore don Manrico Mancini e dal vice direttore il diacono Bruno Canese, con la collaborazione della Caritas e dell’ufficio diocesano per le persone migranti. Testimone di quest’anno è stato un sacerdote della diocesi ligure di Ventimiglia – Sanremo, don Rito Julio Alvarez, che ha tenuto un interessante intervento. Don Alvarez, infatti, non solo è originario dello stato latino-americano della Colombia, ma vi è tuttora impegnato in attività di carattere missionario. In particolare, egli è direttore dell’associazione “Fundacion Oasis de amor y paz”, impegnata nel campo dei bambini soldato e dei lavoratori nelle piantagioni di coca in Sud America. Scopo dell’impegno missionario di don Rito è dunque quello di formare le nuove generazioni ad una mentalità di giustizia e di pace, e ad un tempo quello di favorire la costruzione di un futuro per i bambini che vengono sfruttati nelle guerre e nel traffico della droga. Si potrebbe dire che la sua testimonianza è stata quella di come “essere missionari oggi” in un territorio difficile, sempre nel solco della fedeltà alla Chiesa. Ciò anche con riferimento al tema scelto da Papa Francesco per la Giornata di quest’anno, “Vite che parlano”. La Veglia è iniziata con il ricordo di alcuni missionari, le “cui vite hanno tanto da dirci e da insegnarci”. Il primo ricordo è stato quello di santa Teresa di Calcutta, della quale ricorrono i venticinque anni dalla morte. Così, a tutte le persone presenti è stata consegnata una “matita missionaria”, quale impegno ad essere, come madre Teresa, una “piccola matita nelle mani di Dio”. Sono stati poi ricordati due missionari scomparsi negli ultimi anni: don Giovanni Tassano, missionario per decenni in Africa e poi a lungo direttore del centro diocesano, e padre Luigi Carlini, vissuto a sua volta per decenni come parroco e cappellano delle carceri in Brasile. A proposito di don Tassano, tra i presenti alla Veglia c’erano i “Ragazzi di don G”, un gruppo missionario giovanile costituitosi nel suo nome nella parrocchia di Pitelli. E’ seguito poi l’intervento di don Rito, che ha raccontato la sua esperienza, iniziata da bambino in una regione colombiana al confine con il Venezuela: un ambiente nel quale i contadini si erano illusi che coltivando la coca la loro vita sarebbe cambiata, erano invece all’ordine del giorno uccisioni, sfollamenti, violenze. Tornato come sacerdote, nel 2007 iniziò a lavorare per aiutare i bambini, spesso abbandonati a se stessi, e a un futuro incerto e di violenza. Don Rito divide adesso il suo tempo tra l’incarico di parroco di Vallecrosia, presso Sanremo, e l’impegno comunitario e missionario in Colombia. Ci sono bambini anche di sei anni costretti a lavorare tutto il giorno per coltivare la coca, unico modo per poter sopravvivere: e quella cocaina, ha detto don Rito, viene venduta e consumata anche in Italia, anche alla Spezia. I “narcos” colombiani, infatti, sono spesso legati alla camorra italiana. La Fondazione per i bambini presenta un percorso missionario “molto bello”: dopo un anno viene chiesto a quei bambini se desiderano loro stessi essere battezzati. “Noi viviamo di carità – ha detto il relatore, che ha raccontato anche delle minacce più volte subite -, ma la fede aiuta sempre, in modo decisivo. E con la fede si deve sempre avere il senso della divina Provvidenza, che a noi non è mai mancata”. La Veglia si è conclusa con le parole del vescovo. Monsignor Palletti ha ricordato come “la missionarietà non è una delle tante cose che deve fare la Chiesa: la missionarietà è il cuore della Chiesa”. Per questo, ha ricordato, Papa Francesco insiste sempre nel dire che “ogni battezzato è missionario”.

