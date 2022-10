I cassonetti elettronici sbarcano a Levante, obiettivo sostituzione totale entro il 2023

Genova. Continua la rivoluzione per la raccolta dei rifiuti a Genova. Dopo la Valbisagno i nuovi cassonetti elettronici, programmati per essere usati in maniera “intelligente” coi badge personali, sbarcheranno presto in altri quartieri della città. “Alla fine di ottobre inizieremo a posizionarli ad Albaro“, spiega l’assessore Matteo Campora. Dopo il Medio Levante la tappa successiva sarà l’estensione completa verso i quartieri del Levante che nel cronoprogramma di Amiu si realizzerà entro il primo quadrimestre del 2023.

Il nuovo sistema, secondo i dati forniti dal Comune, ha fatto schizzare la raccolta differenziata al 58% in Valbisagno. D’altra parte restano ancora diverse criticità. Si moltiplicano infatti le segnalazioni di ecoisole con diversi rifiuti abbandonati fuori dai cassonetti.

