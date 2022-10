I savonesi Linda Campanella e Matteo Peirone protagonisti a Genova del World Opera Day di Operaland

Genova. In occasione della Giornata Internazionale dell’Opera (World Opera Day), il 25 ottobre, OperaLand organizza un evento-spettacolo costruito ad hoc per i giovani che include diversi momenti musicali tratti da opere buffe, adatti ad evidenziare la capacità delle espressioni artistiche, in questo caso la musica e l’opera, di unire le generazioni. L’evento, della durata di circa un’ora è frutto di un lavoro musicale e drammaturgico a più mani. In scena due cantanti lirici savonesi, il soprano Linda Campanella e il baritono Matteo Peirone, accompagnati dal M° Enrico Grillotti. La regia è affidata a Gualtiero Ristori. Il resto del team è composto da Claudio Pedemonte al trucco, Elisa Lauricella foto e video, Umberta Coglio e Martina Pirani ufficio produzione.

“Con questa manifestazione i giovani, che rappresentano il pubblico e i lavoratori dello spettacolo di domani, hanno l’opportunità di scoprire l’opera divertendosi, apprendendo che il melodramma è parte del patrimonio nazionale italiano (OperaLand = il Paese dell’Opera) esportato e celebrato nel mondo, in grado, come tutte le espressioni artistiche di unire e creare pace e collaborazione, valori che è sempre importante trasmettere. Con i nostri progetti, mettiamo l’accento sull’importanza del lavoro di squadra per raggiungere un obiettivo comune e sulla musica come linguaggio universale” dichiara la Direttrice artistica e presidente di OperaLand, Fabiola Di Blasi.

