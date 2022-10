In Via Cadorna apre “Spazio mamma” a cura della Pastorale familiare diocesana

La pagina facebook della Pastorale familiare diocesana annuncia in questi giorni l’imminente apertura, alla Spezia, di un nuovo servizio predisposto dal consultorio familiare di ispirazione cristiana e dai volontari dell’associazione “La Famiglia”. Si tratta dell’apertura dello “Spazio Mamma”, che verrà ospitato in alcuni locali del palazzo detto “Casa Massà”, in via Cadorna 24. Si tratterà di uno “spazio” di libero accesso, del tutto gratuito, per le mamme di bambini sino a dodici mesi di vita. Il primo anno del bambino, come è noto, è un periodo non facile per i genitori, quasi altrettanto a quello della gestazione. Un servizio di accoglienza, di amicizia e di confronto rivolto proprio a queste mamme (ed anche, se lo desiderano, ai papà) viene dunque a coprire un vuoto in ambito cittadino e provinciale: “quattro chiacchiere insieme e un caffè – spiega l’annuncio – per condividere dubbi, gioie, emozioni e nuovi problemi da affrontare”. Quanto prima verranno comunicate la data precisa di apertura e le modalità di fruizione di questo servizio, che si annuncia come un ulteriore contributo al benessere delle famiglie, e quindi al benessere della società, tanto più nel tempo del cosiddetto “inverno demografico”.

