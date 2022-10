Lerici ospita la settimana di sensibilizzazione sull’arte della pietra a secco

Tutto pronto per la prima edizione della settimana di Sensibilizzazione Nazionale sull’Arte della Pietra a Secco – SNAPS, in breve – in arrivo tra Lerici e il suo Monte Caprione dal 24 al 29 ottobre 2022 e diffusa in tante altre località italiane. In programma: due corsi di formazione, il terzo incontro degli artigiani e dei formatori della Scuola Italiana della Pietra a Secco ITLA ITALIA APS, una mostra fotografica – ITALIA: l’arte della costruzione in pietra a secco. Maestri, manufatti e paesaggi – ed una conferenza internazionale – “L’arte della costruzione in pietra a secco: conoscenze e tecniche” -, oltre al sostegno all’attività di studio con censimento e creazione di database e sito web.

Il progetto, realizzato con il contributo del Mipaaf – Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi del D.D. n.0305202 dell’8/07/2022, con un bando sulla valorizzazione internazionale di tradizioni e pratiche come patrimonio immateriale, è stato costruito e presentato in settembre da ITLA ITALIA APS, associazione nata nel 2011 per la tutela, valorizzazione dei terrazzamenti e delle relative conoscenze, tradizioni, pratiche nel contesto della più ampia International Terraced Landscape Alliance. Il progetto vede il supporto di realtà italiane quali l’Associazione TerrazziAmo, SEFORS (Sistema Edile Formazione Sicurezza Verbano Cusio Ossola), l’Associazione SASSI e NON SOLO (TN), la Cooperativa La Carboncella (FR), il Comune di Carema (TO), il Comune di Cembra Lisignago (TN), il Comune di Vallecorsa (FR).

Tra i promotori di SNAPS a livello locale, la APS Enrico Calzolari pro Monte Caprione, associazione che nasce per studiare, valorizzare e tutelare il territorio del Monte Caprione e le sue emergenze culturali quali il paesaggio terrazzato, partner del progetto SNAPS occupandosi per l’organizzazione, programmazione e management dell’iniziativa a livello locale, sempre in collaborazione con ITLA ITALIA APS. Il progetto ha il patrocinio dei Comuni di Lerici, Ameglia ed Arcola, del Parco Regionale di Montemarcello Magra Vara, della Cooperativa di Comunità VerdeMare di Lerici – enti di riferimento locale e regionale; di WWF Italia, Legambiente, Italia Nostra, CNR ISAC, Fondo Italiano Ambiente – Delegazione della Spezia, Parco Nazionale delle Cinque Terre, International Terraced Landscape Alliance, Comune di Lipari, Federalberghi Liguria, Federalberghi Isole Eolie, per la sua apertura nazionale e internazionale. “Una rete forte ed unita da un obiettivo comune: riconfermare l’arte della costruzione in pietra a secco come elemento patrimoniale diffuso, immateriale che origina concretezza del costruito, fondamentale per mantenere il carattere dei luoghi, gestire il paesaggio storico, agire in modo responsabile e sostenibile favorendo opportunità di lavoro a scala locale”, spiegano gli organizzatori.

L’avvio dell’iniziativa sarà questo weekend con l’arrivo su Lerici di partecipanti ed esperti per la Settimana Nazionale della costruzione in pietra a secco, pensata da e per artigiani provenienti da diverse aree geografiche italiane.

