“Mi piacerebbe Meloni esprimesse giudizio storico su Marcia su Roma, ma dubito che lo farà”

Gad Lerner protagonista ieri pomeriggio, all’Opificio ex Calibratura della Vaccari, della giornata conclusiva della Biennale della Resistenza di Santo Stefano. Dopo i saluti della consigliera comunale Roberta Parisi (che ha portato anche il saluto della sindaca Paola Sisti, assente per ragioni di salute), del 99enne partigiano Carlo Ferrarini ‘Crispino’, del presidente provinciale dell’Anpi Paolo Pucci e della presidente dell’Anpi santostefanese Alice Bassi, il noto giornalista e scrittore, che di recente ha pubblicato con Laura Gnocchi Noi, ragazzi della libertà. I partigiani raccontano e Noi, partigiani. Memoriale della Resistenza italiana, ha conversato con Giorgio Pagano, storico ed ex sindaco della Spezia. Primo tema toccato, il rapporto tra Storia e ideologia. “La Storia è una materia complessa e delicatissima – ha esordito Lerner – e, se non viene accuratamente coltivata, lascia ferite aperte. E anche quando viene predicata la fine delle ideologie, poi con sorpresa a un certo punto scopriamo che le ideologie serpeggiano ancora potentemente nella nostra società, ancora la lacerano, ancora possono avere effetti nefasti e soppiantare la storia. Ho un esempio di oggi: ho recuperato copertina e titolo del libro del neo ministro dell’Istruzione – e ‘del merito’, hanno aggiunto, credo suscitando l’ironia di studenti e insegnanti -, L’Impero romano distrutto dagli immigrati. Così i flussi migratori hanno fatto collassare lo Stato più imponente dell’antichità. Quindi: attenti agli immigrati, hanno già distrutto l’Impero romano. Ecco, che questo sia il nostro ministro, ci avverte su come l’ideologia possa soppiantare la ricostruzione storica. Cosa che è avvenuta, con un lavorio durato parecchi anni, anche intorno al tema della Resistenza, della relazione indissolubile tra la Resistenza antifascista e la nascita dello stato democratico e della sua Costituzione repubblicana. Due gli argomenti fondamentali alla base di quest’opera denigratoria, che hanno rischiato e rischiano tuttora di diventare senso comune, di essere facilmente condivisi, perché molto facili e suggestivi. Il primo è quello che definisce inutile la Resistenza antifascista: gli angloamericani avrebbero vinto lo stesso senza quell’aggiunta minoritaria e male armata. Che gli angloamericani avrebbero vinto lo stesso, è vero. Ma a chi sostiene he la Resistenza è stata inutile, occorre chiedere di provare a immaginare l’Italia di oggi se non ci fosse stata la Resistenza, se la guerra l’avessero vinta gli Alleati semplicemente occupando il Paese. Nel breve periodo che va dal 25 aprile 1945 al 1° gennaio 1948, quando entra in vigore la Costituzione, un periodo che ha bruciato le tappe del cambiamento, noi abbiamo visto susseguirsi una serie di eventi quali l’estensione del diritto di voto alle donne; la vittoria della Repubblica al referendum; un’Assemblea costituente, presieduta da Umberto Terracini, detenuto politico che aveva trascorso il più lungo periodo di carcerazione sotto il Fascismo, quasi diciott’anni. Ecco, niente di tutto questo sarebbe stato scontato si realizzasse senza una partecipazione attiva del popolo italiano alla liberazione dalla dittatura. Altro argomento denigratorio, poi, è quello che sostiene che in fondo non ci fosse differenza tra gli italiani di una parte e dell’altra, che da una parte e dall’altra ci sono stati eccessi, insomma che partigiani e repubblichini si somigliavano. Questa è davvero un’infamia. I partigiani che ci hanno raccontato le loro storie lo hanno fatto senza reticenza, anche ricordando episodi oscuri e la ferocia di quel periodo, ma nei loro racconti emerge palese e gigantesca la differenza rispetto a chi praticava sistematicamente la tortura, la rappresaglia, la deportazione su base etnica. E c’è anche un terzo argomento: quello per cui chi ha fatto il partigiano ne ha tratto grandi vantaggi. Una diceria: più spesso ho raccolto storie di persone licenziate proprio perché aveva preso parte alla lotta partigiana”.

Perché la pagina della Resistenza, si è poi domandato Lerner, “ancora divide e ancora è accompagna da controversie e lacerazioni? Perché il dopoguerra porta a un cambio degli equilibri internazionali tale che, nell’ambito della Guerra fredda, a un certo punto la priorità di Washington e Londra diventa combattere l’eventualità che la sinistra e il Pc filosovietico accedano a posizioni di governo: e lì di fatto avviene un reclutamento consistente di figuri, ancora inseriti nell’apparato dello Stato, nelle forze di polizia come nei servizi segreti, che erano fascisti e che per il loro viscerale anticomunismo davano affidamento. E se oggi i post missini, i post fascisti, fanno fatica a confrontarsi sulla loro vicenda nel dopoguerra, è perché uomini, che poi hanno anche eletto in Parlamento e che facevano parte delle file del post fascismo, si sono resi responsabili di una strategia della tensione che ha portato a stragi di civili – come ormai comprovato con documentazione storica – e anche di progetti di colpo di Stato”.

