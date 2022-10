Mollo tutto e vado a vivere con gli asini. Da New York a Prelà Castello, la storia di Sara

Vasia. Gli asini sono animali preziosi, sottovalutati e spesso accostati alla cocciutaggine mentre sono invece estremamente intelligenti e soprattutto affettuosi. A Prelà Castello, una frazione di Vasia, esiste una vera e propria scuola per asini, con tanto di istruttori certificati come “tecnico di asino someggiato” dotati di tesserino rilasciato dalla ASI, associazioni sportive sociali italiane.

Gli asini di Pietralata stanno destando un discreto interesse non solo nel nostro entroterra ma anche a livello internazionale, tanto che Sara, 30enne originaria di Boston è arrivata nel piccolo comune per trascorrere un mese in compagnai dei “ciuchini”.

«Sono originaria di una città vicino Boston, negli Stati Uniti ma abito a New York come assistente per uno studio artistico di Manhattan» spiega Sara, arrivata a Prelà Castello da qualche giorno tramite l’assocazione WWOF Italia, che mette in relazione volontari e progetti rurali naturali promuovendo esperienze educative e culturali per contribuire a costruire una comunità globale sostenibile. «Fin da piccola mi sono sempre piaciute le fattorie e in questo particolare momento volevo fare qualcosa di diverso e far sì che la mia vita non fosse esclusivamente lavorare per pagare un affitto». Sara ha sentito parlare degli asini di Pietralata quando si trovava a News York, ha contattato Margherita, ideatrice del progetto ed ora si trova per un mese nel nostro entroterra a vivere con gli asini, prendersene cura e, nel frattempo, fare uno degli “sport” liguri più conosciuti: sbattere le olive.

