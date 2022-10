Ospedaletti, istanza per realizzare un villaggio turistico in corso Garibaldi

Ospedaletti. Mentre il nuovo piano urbanistico della città delle rose è fermo con le quattro frecce da ormai tre anni, l’amministrazione Cimiotti si appresta ad approvare, nella seduta del prossimo consiglio comunale, il preventivo assenso a una variante al piano regolatore vigente, con la finalità di acconsentire al cambio di destinazione d’uso di un terreno agricolo di corso Garibaldi (primo tratto della strada che porta ai turnichetti) e la successiva realizzazione sullo stesso di un nuovo villaggio turistico.

Nel dettaglio il progetto in discussione, passato all’attenzione della commissione urbanistica giovedì scorso, prevede la trasformazione di un terreno attualmente a gerbido – uno dei tanti nella zona – in un’area attrezzata che potrà ospitare fino a sei piazzole per bungalow, per una capacità ricettiva stimata intorno ai 24 posti letto. La pratica ha preso il nome di “Ospedaletti Village”, così come da titolo della proposta proveniente dalla società proprietaria dell’appezzamento. L’istanza del privato è stata protocollata allo Sportello unico attività produttive nelle scorse settimane. Lunedì è atteso il primo via libera del municipio.

