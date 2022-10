Rapallo: “No tunnel ma solidariertà ai fontanini”

Da Andrea Carannante, Comitato “No Tunnel”

Dopo il successo della manifestazione “No tunnel” di Rapallo, il Comitato tiene a precisare la totale apertura e solidarietà alle popolazioni della Fontanabuona, a quelle popolazioni che in questi decenni hanno subito l’abbandono, l’abolizione delle comunità montane e la presa in giro dei politici di turno nelle passate campagne elettorali. Gli stessi signori che oggi vorrebbero far credere nella rinascita della valle attraverso devastazioni ambientali, speculazioni e cementificazioni. Il Comitato è disponibile ad incontri e confronti con quelle popolazioni che rischiano di diventare con la realizzazione del tunnel il retroporto di Genova e la discarica dei paesi costieri. Contro ogni guerra di campanile che favorirebbe gli speculatori No tunnel per il bene di tutti.

» leggi tutto su www.levantenews.it