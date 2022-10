Rapallo Pallanuoto, esordio con un netto successo: 5-11 a Bologna

Bologna. Parte forte il Rapallo Pallanuoto che espugna la Sterlino, infliggendo, a distanza di una settimana un altro 11 a 5 alla Rari Nantes Bologna, dopo quello di Coppa Italia.

Ottimo approccio alla gara con un netto 4 a 0 nel primo parziale. Ci prova il Bologna nel secondo tempo ad imporre il ritmo con un gioco più aggressivo, come testimonia il finale parziale di 2 a 2. Tuttavia le ragazze di Coach Antonucci rispondono colpo su colpo, dimostrando di essere al momento superiori alle felsinee, aggiudicandosi anche il terzo e l’ultimo quarto rispettivamente con i risultati di 2 a 1 e 3 a 2. Le padrone di casa si infrangono sull’ ottima difesa gialloblù puntuale in ogni chiusura, con Caso tra i pali sempre pronta a rispondere presente. Buona anche la percentuale nel fondamentale del uomo in più. Mvp indiscusso dell’incontro Gaia Apilongo incontenibile ai due metri, tre gol fatti, un rigore guadagnato ed innumerevoli espulsioni che hanno falcidiato la difesa della Rari.

