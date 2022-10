Oggi Maria Guglieri ha compiuto un secolo, Erano tutti pronti a festeggiarla alla grande: il nipote Carlo in testa ai parenti e poi il sindaco, la Confraternita, la Croce Verde, il Quartiere. Lei ha chiesto però di rinviare i festeggiamenti ufficiali, perché non si sentiva in grado di affrontare una giornata tanto impegnativa. Festa solo rinviata.

