Sampdoria Primavera: battuta a vuoto (1-0) con l’Udinese

Bogliasco. La ghiotta occasione, per la Primavera blucerchiata, di arricchire – con tre punti – la classifica, contro il fanalino di coda Udinese (7 sconfitte e 1 pareggio, nelle prime 8 partite di campionato, con 17 reti subite, a fronte di 4 segnate), è svanita al 46° del primo tempo, quando il difensore Guessand, su corner battuto da Pafundi (il migliore in campo con Semedo), ha insaccato la palla all’incrocio dei pali.

Questo è il foot-ball, soprattutto quello giovanile, spesso imprevedibile, ancorché di certo mister Tufano abbia catechizzato i suoi ragazzi sull’importanza di non dover sottovalutare i pari età friulani, che – come da tradizione – hanno presentato una formazione ricca di stranieri e che pertanto, in avvio di torneo, ha necessitato del giusto tempo per amalgamarsi.

