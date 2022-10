Screening cardiologico gratuito in Piazza Europa, domenica in coda e qualche cittadino rinuncia

Coda sin dal mattino per lo screening gratuito cardiologico della “Banca del Cuore 2022” in Piazza Europa ma qualcuno ha dovuto rinunciare. Le segnalazioni sono arrivate a Città della Spezia e al termine di una serie di verifiche emerge un quadro importante anche sulla risposta dei cittadini alle giornate di prevenzione. Alcuni di loro hanno raccontato di non aver potuto usufruire del servizio nonostante avessero manifestato la volontà di sostare, anche per ore, pur di essere visitati. Queste giornate di screening proseguiranno fino a martedì, 25 ottobre, rientrano nella campagna nazionale di prevenzione cardiovascolare “Truck Tour Banca del Cuore 2022”. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione per il Tuo cuore dell’Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri con il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, di Rai-Responsabilità Sociale e di Federsanità-Anci.

Appresa la notizia, sia di mattina che oggi pomeriggio molti spezzini si sono recati al truck per farsi visitare ma qualcuno ha riferito: “Ci hanno detto che oggi non era possibile essere visitati, per la troppa affluenza, e che saremmo dovuti tornare in un altro momento oppure nei prossimi giorni. Noi eravamo disposti anche ad attendere ore, ma non è stato possibile”. L’adesione è stata sicuramente massiccia, dati alla mano forniti a bordo del truck organizzato dalla Fondazione Per il tuo Cuore, confermano più di 120 visite alle 17 di oggi pomeriggio, domenica 23 ottobre. Un pool di medici esperti e personale medico preparato ha accolto i cittadini. All’interno del camion poi veniva fatto un prelievo del sangue dal dito e poi proseguivano gli altri esami.

» leggi tutto su www.cittadellaspezia.com